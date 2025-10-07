Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η «πληρωμένη» απάντηση στον Τραμπ που την αποκάλεσε «τρελή» - «Kολακευτικές απόψεις»

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε με αιχμηρό χιούμορ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι έχει «προβλήματα διαχείρισης θυμού» και τη χαρακτήρισε «ταραχοποιό» μετά την απέλασή της από το Ισραήλ.

«Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία», ανέφερε η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια σε μια ανάρτηση στο Instagram το πρωί της Τρίτης.

«Θα ήθελα να λάβω οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού», καθώς — κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας — φαίνεται ότι υποφέρετε κι εσείς από αυτά», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο πρόεδρος Τραμπ αποκάλεσε την Τούνμπργκ «troublemaker» (ταραξία) και υπαινίχθηκε ότι πάσχει από προβλήματα θυμού μετά την κράτηση και απέλασή της από το Ισραήλ, όταν η ακτιβίστρια συμμετείχε στη Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο 42 σκαφών που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Τα πλοία αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στον προορισμό τους. «Είναι απλώς μια ταραχοποιός... Δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον. Έχει πρόβλημα θυμού. Πιστεύω ότι πρέπει να δει γιατρός», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Την έχετε παρακολουθήσει ποτέ; Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή».

Κόντρες και στο παρελθόν

Η Τούνμπεργκ και ο Τραμπ έχουν μακρά ιστορία δημόσιων αντιπαραθέσεων. Σε προηγούμενη δήλωσή του τον Ιούνιο, ο Τραμπ την είχε αποκαλέσει «παράξενη» και «θυμωμένη» για την πρώτη της ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει πως «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες θυμωμένες γυναίκες».

Η αντιπαράθεσή τους ξεκίνησε το 2019, όταν ο Τραμπ είχε ειρωνευτεί τη 16χρονη τότε ακτιβίστρια, αποκαλώντας τη «πολύ χαρούμενο κορίτσι» μετά την ομιλία της στον ΟΗΕ για την κλιματική κρίση.

Η Τούνμπεργκ έγινε γνωστή το 2018 με το κίνημα Fridays for Future, που κινητοποίησε μαθητές παγκοσμίως για την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τη δράση της σε ανθρωπιστικά ζητήματα, με έμφαση στη Γάζα και σε θύματα πολέμου.

Μετά την απέλασή της, έφτασε τη Δευτέρα στην Ελλάδα μαζί με περίπου 160 ακόμη ακτιβιστές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνολικά 171 άτομα απελάθηκαν.