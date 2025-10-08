Ελλάδα Παλαιστίνη Μετέωρα

Κατέβασαν την παλαιστινιακή σημαία από τον βράχο των Μετεώρων

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, δεν πρόκειται για επίσημη παρέμβαση των τοπικών αρχών αλλά μια αυτόνομη πράξη.

tameteora.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κατέβηκε από αγνώστους η σημαία της Παλαιστίνης, από τους βράχους των Μετεώρων που είχε τοποθετηθεί την Κυριακή (5/10). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε τοπικά μέσα, η ενέργεια αφαίρεσης της σημαίας δεν σχετίζεται με κάποια επίσημη παρέμβαση από τις τοπικές αρχές, αλλά φαίνεται να πραγματοποιήθηκε αυτόνομα από κάποιο άτομο ή άτομα που διαφωνούσαν με την ανάρτησή της στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, που έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως «Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας».  

Σημειώνεται πως η τοποθέτησή της είχε πραγματοποιηθεί στο δεξιό τμήμα της Αϊάς, μετά το Σταυρό, που ως αποτέλεσμα είχε η σημαία να φαίνεται σχεδόν απ’ όλη την πόλη της Καλαμπάκας.

Μάλιστα, η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει «ντόρο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ελλάδα Παλαιστίνη Μετέωρα

