Κατέβασαν την παλαιστινιακή σημαία από τον βράχο των Μετεώρων

Κατέβηκε από αγνώστους η σημαία της Παλαιστίνης, από τους βράχους των Μετεώρων που είχε τοποθετηθεί την Κυριακή (5/10).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε τοπικά μέσα, η ενέργεια αφαίρεσης της σημαίας δεν σχετίζεται με κάποια επίσημη παρέμβαση από τις τοπικές αρχές, αλλά φαίνεται να πραγματοποιήθηκε αυτόνομα από κάποιο άτομο ή άτομα που διαφωνούσαν με την ανάρτησή της στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, που έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως «Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας».

Σημειώνεται πως η τοποθέτησή της είχε πραγματοποιηθεί στο δεξιό τμήμα της Αϊάς, μετά το Σταυρό, που ως αποτέλεσμα είχε η σημαία να φαίνεται σχεδόν απ’ όλη την πόλη της Καλαμπάκας.

Μάλιστα, η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει «ντόρο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.