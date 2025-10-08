Κατέβασαν την παλαιστινιακή σημαία από τον βράχο των Μετεώρων
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, δεν πρόκειται για επίσημη παρέμβαση των τοπικών αρχών αλλά μια αυτόνομη πράξη.
Κατέβηκε από αγνώστους η σημαία της Παλαιστίνης, από τους βράχους των Μετεώρων που είχε τοποθετηθεί την Κυριακή (5/10).
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε τοπικά μέσα, η ενέργεια αφαίρεσης της σημαίας δεν σχετίζεται με κάποια επίσημη παρέμβαση από τις τοπικές αρχές, αλλά φαίνεται να πραγματοποιήθηκε αυτόνομα από κάποιο άτομο ή άτομα που διαφωνούσαν με την ανάρτησή της στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, που έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως «Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας».
Σημειώνεται πως η τοποθέτησή της είχε πραγματοποιηθεί στο δεξιό τμήμα της Αϊάς, μετά το Σταυρό, που ως αποτέλεσμα είχε η σημαία να φαίνεται σχεδόν απ’ όλη την πόλη της Καλαμπάκας.
Μάλιστα, η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει «ντόρο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.