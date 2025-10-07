Επεισόδια και προσαγωγές στην Κηφισίας σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομίας επικράτησαν, το βράδυ της Τρίτης (7/10), έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, όπου κατέληξε πορεία υπέρ του Παλαιστινιακού λαού με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη του πολέμου που μαίνεται μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν διαδηλωτές που περνούσαν έξω από την πρεσβεία, άναψαν κάποια βεγγαλικά ενώ φέρεται να έγινε ρίψη μιας μολότοφ, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Η ατμόσφαιρα από τα δακρυγόνα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας (στην κάθοδο) διεκόπη προσωρινά.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ εγκλώβισαν διαδηλωτές στα πεζοδρόμια της Κηφισίας και της Πανόρμου περιμένοντας να φτάσουν στο σημείο κλούβες για να πραγματοποιηθούν οι προσαγωγές, με τον ακριβή αριθμό να μην έχει γίνει ακόμη γνωστός.