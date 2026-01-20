Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσία Τασούλα

Σε σχεδόν είκοσι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ έξω από το Πολυτεχνείο το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.

Στο εσωτερικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση προς τιμήν του Καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τα μέτρα γύρω από το ΕΜΠ είναι δρακόντεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο ή ένταση και το αίτιο των προσαγωγών είναι μια διαμαρτυρία με μικροφωνική που προγραμμάτιζε μια ομάδα φοιτητών.

Οι προσαχθέντες/είσες έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.