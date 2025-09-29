Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο στο Περιστέρι: Έκαναν «ντου» σε οχήματα με φιλάθλους άλλης ομάδας

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οπαδών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι.

Περίπου στις 20:30 το βράδυ, στο ύψος συνδέσμου οπαδών μεγάλης Αθηναϊκής ομάδας λίγο πριν τη Λένορμαν στο Περιστέρι, ομάδα 15-20 ατόμων με πράσινες μπλούζες, προερχόμενη από τον σύνδεσμο επιτέθηκε σε οπαδούς άλλης ομάδας, προκαλώντας φθορές σε τρία οχήματα στα οποία επέβαιναν συνολικά 11 άτομα. Σε ακόμη ένα όχημα, με τέσσερις επιβαίνοντες, δεν σημειώθηκαν ζημιές.

Στη συνέχεια, στην οδό Στησιχώρου στο Περιστέρι, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγή 14 υπόπτων, ενώ άλλοι δύο προσήχθησαν από την οδό Τζον Κένεντυ, κοντά στο γήπεδο Περιστερίου.

Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκαν τόσο οι 15 παθόντες όσο και οι 16 ύποπτοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης.