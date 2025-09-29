Τρομερά επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου της Αθήνας με χτυπημένο ποδοσφαιριστή

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα σε ματς της Αθήνας για τον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας, με την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα. Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο των Μελισσίων μετά τη λήξη του αγώνα Μελίσσια- ΑΟ Ιλίου (2-1).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα stoplekto.gr, και ενώ ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, οπαδοί των γηπεδούχων βρέθηκαν (άγνωστο πώς) στο χώρο των αποδυτηρίων και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων.

Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής του ΑΟ Ιλίου Δημήτρης Δαύρος δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο, ενώ του έσκισαν και τη φανέλα.

Οι άνθρωποι των γηπεδούχων προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, κάτι όμως που δεν ήταν πολύ εύκολο. Κλήθηκε η Αστυνομία, και τελικά η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχώρησε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Αναμένονται οι εκθέσεις διαιτητή και παρατηρητή, και όπως γίνεται αντιληπτό η ομάδα των Μελισσίων κινδυνεύει με βαριά καμπάνα.