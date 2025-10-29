Ο γιος άναψε φωτοβολίδες σε αγώνα στη Λεωφόρο και συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του

Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης, παρουσία περίπου 7.000 θεατών. Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, στις 17:27 και ξανά στις 18:20, από τις θύρες 13 και 14 άναψαν δύο φωτοβολίδες χειρός πράσινου χρώματος.

Από τον έλεγχο του οπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι τις φωτοβολίδες τις άναψε ανήλικος, ο οποίος συνοδευόταν από τον 49χρονο πατέρα του. Λόγω του πλήθους στις συγκεκριμένες κερκίδες δεν κατέστη δυνατή η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι έθεσαν τους δύο υπό διακριτική επιτήρηση και τους ακινητοποίησαν μετά τη λήξη του αγώνα, σε ασφαλή απόσταση από το γήπεδο.

Οι δύο οδηγήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου ενημερώθηκαν οι Εισαγγελικές Αρχές. Ο εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης διέταξε την απελευθέρωση του 49χρονου, ενώ η εισαγγελέας ανηλίκων αποφάσισε την απελευθέρωση του ανηλίκου, ως ποινικά ανεύθυνου.