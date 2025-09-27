Ελλάδα Οπαδική Βία Μεταμόρφωση μαχαίρι Τραυματισμός Συμπλοκή

Μεταμόρφωση: Οπαδικές διαφορές πίσω από τη συμπλοκή σε κρητικό γλέντι - Με μαχαιριές 4 άτομα

Περίπου 20 άτομα ήρθαν στα χέρια αλλά δεν έμειναν εκεί, καθώς βγήκαν και μαχαίρια με τέσσερα άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Το ενδεχόμενο να κρύβονται οπαδικές διάφορες πίσω από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα σε Κρητικό Γλέντι στη Μεταμόρφωση εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο επεισόδιο, που έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, περίπου 20 άτομα ήρθαν στα χέρια αλλά δεν έμειναν εκεί, καθώς βγήκαν και μαχαίρια με τέσσερα άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο. Πιο αναλυτικά, ένας 26χρονος Αλβανός πήγε στο ΚΑΤ με τραύμα που αιχμηρό αντικείμενο στα πλευρά και στον θώρακα, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο κατέληξε και ένας 25χρονος ομοεθνής του που έφερε τραύμα επίσης από αχ μηρό αντικείμενο στο θώρακα και τη μασχάλη.

Εκεί, διαπιστώθηκε ότι είχαν μεταφερθεί άλλοι δύο τραυματίες. Ένας Έλληνας 25 ετών που είχε δεχτεί μαχαιριά στη μέση, αλλά κι ένας ακόμη 25χρονος Αλβανός με τραύματα από αλμυρό αντικείμενο σε μπράτσο, πλευρά και θώρακα, αλλά και χτυπήματα – μώλωπες στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων και βίντεο, ενώ αναζητούν τα υπόλοιπα άτομα που συνεπλάκησαν στο Κρητικό Γλέντι.

