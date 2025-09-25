Κρήτη: Δύο αδέρφια βρέθηκαν τραυματισμένα από μαχαίρι στη Μεσαρά - Ήταν αιμόφυρτοι σε χωράφι

Σοβαρό και αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στη Μεσαρά της Κρήτης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, δύο αδέλφια ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας 29 και 32 ετών, δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρια. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αιμόφυρτοι και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το χρονικό του περιστατικού

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στα Καπαριανά της Μεσαράς, όταν μέλη μιας άλλης οικογένειας επιτέθηκαν στα δύο αδέλφια. Σύμφωνα με πηγές του e-mesara και του nea kriti, ο 32χρονος φέρει σοβαρό τραύμα στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος αδελφός του έχει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι δύο τραυματίες εντοπίστηκαν σε χωράφι και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και έρευνες

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την επείγουσα διακομιδή τους στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου. Η μεταφορά τους έγινε με δύο ασθενοφόρα, συνοδεία ιατρικού προσωπικού.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τα αίτια και να εντοπίσει τους δράστες.