Μεταμόρφωση: Βίντεο-ντοκουμέντο με πέντε τραυματίες σε αιματηρή συμπλοκή στο κρητικό γλέντι

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση, με αποτέλεσμα πέντε σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός μας συντάκτης Κώστας Παπαδόπουλος, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, δίπλα σε χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι.

Η αφορμή; Μία διαφωνία για την προτεραιότητα στη διέλευση, ανάμεσα σε έναν 26χρονο υπήκοο Αλβανίας με μηχανή και έναν Έλληνα οδηγό αυτοκινήτου.

Από τα λόγια στα μαχαίρια

Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει. Και οι δύο κάλεσαν ενισχύσεις από το γλέντι, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στο σημείο περίπου 20 άτομα. Μέσα σε λίγα λεπτά η ένταση μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή, όπου βγήκαν ακόμη και μαχαίρια.

Τραυματίες έπεσαν στο έδαφος: οι δύο οδηγοί και τρεις ακόμη υπήκοοι Αλβανίας μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στο ΚΑΤ.

Νέα ένταση έξω από το νοσοκομείο

Το επεισόδιο όμως δεν τελείωσε εκεί. Σύμφωνα με το Mega, βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής. Την ίδια ώρα, περίπου 20 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο και πιάστηκαν ξανά στα χέρια, προκαλώντας νέα αναστάτωση.

Οι τραυματίες

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι:

Ένας 26χρονος Αλβανός με μαχαιριές στα πλευρά και στον θώρακα.

Ένας 25χρονος ομοεθνής του με τραύματα στο θώρακα και τη μασχάλη.

Ένας Έλληνας 25 ετών που δέχτηκε μαχαιριά στη μέση.

Ένας ακόμη 25χρονος Αλβανός με τραύματα σε μπράτσο, πλευρά, θώρακα και μώλωπες στο πρόσωπο.

ΕΛ.ΑΣ.: Ερευνώνται οπαδικά κίνητρα

Οι αστυνομικοί, όπως μεταδίδει ο αστυνομικός μας συντάκτης Κώστας Παπαδόπουλος, εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από το μακελειό να κρύβονται οπαδικές διαφορές. Ήδη έχουν ξεκινήσει καταθέσεις και συλλογή βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή.