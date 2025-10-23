Επεισόδια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο: Έπεσαν κρότου λάμψης και χημικά

Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης σημειώθηκαν προ ολίγου έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Στην περιοχή πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Επεισόδια προκλήθηκαν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας που καταγγέλλουν τις συμπττύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. pic.twitter.com/d8iDMGKkrQ — Flash.gr (@flashgrofficial) October 23, 2025

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς και το κλίμα παραμένει τεταμένο.