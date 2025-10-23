Επεισόδια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο: Έπεσαν κρότου λάμψης και χημικά
Στην περιοχή πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπττύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.
Update: 12:54
Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης σημειώθηκαν προ ολίγου έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Στην περιοχή πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς και το κλίμα παραμένει τεταμένο.