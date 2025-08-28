Ένταση στο λιμάνι Ηρακλείου – Διαδηλώσεις κατά του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Σε κλοιό ασφαλείας βρέθηκε σήμερα το λιμάνι του Ηρακελίου , όπου δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν καταγγέλλοντας τις επιχειρήσεις στη Γάζα και στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που μετέφερε περίπου 1.600 επιβάτες, αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίηση σωματείων, συλλογικοτήτων και λιμενεργατών, έπειτα από κάλεσμα της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό».

Πλακάτ, συνθήματα και «ηχηρό μήνυμα»

Από το μεσημέρι, οι διαδηλωτές βρέθηκαν στην είσοδο του λιμανιού με πανό και συνθήματα καταδίκης, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία» στη Γάζα. Παράλληλα, σε λόφο απέναντι από το λιμάνι αναρτήθηκαν παλαιστινιακές σημαίες και άναψαν καπνογόνα, σε μια έντονα συμβολική κίνηση.

Ισραηλινοί τουρίστες υπό αποδοκιμασίες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, ορισμένοι Ισραηλινοί επιβάτες που αποβιβάστηκαν αποδοκίμασαν το πλήθος, ωστόσο απομακρύνθηκαν άμεσα με τουριστικά λεωφορεία προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ενώ άλλοι κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της πόλης.

«Ασφυκτικός» κλοιός ασφαλείας

Η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό είχαν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από το λιμάνι: διμοιρίες ΜΑΤ, ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ και λιμενικοί απέτρεψαν την είσοδο διαδηλωτών στον περιφραγμένο χώρο, με στόχο να μη σημειωθούν επεισόδια αντίστοιχα με εκείνα του Ιουλίου στον Άγιο Νικόλαο, όταν η παρουσία του ίδιου πλοίου είχε οδηγήσει σε προσαγωγές.

Μικροεντάσεις και χρήση χημικών

Αργότερα, στο κέντρο του Ηρακλείου, σημειώθηκαν μικρές εντάσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία, με τα ΜΑΤ να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών στην παραλιακή, έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο κινούνταν και Ισραηλινοί τουρίστες.



Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου συνεχίζεται η κινητοποίηση, ενώ το Crown Iris έχει προγραμματισμένο απόπλου για τις 10 το βράδυ, με επόμενο προορισμό τον Άγιο Νικόλαο.