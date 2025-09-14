Έκαναν «ρινγκ» το Σύνταγμα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής Ισραηλινών και Παλαιστινίων - Βίντεο

Ένταση και πανικός επικράτησαν το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όταν ξέσπασε αιφνίδιο και βίαιο επεισόδιο μεταξύ πέντε αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ – μία 30χρονη γυναίκα και ένας 29χρονος άνδρας – καθώς και τρεις άνδρες παλαιστινιακής υπηκοότητας, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ο 29χρονος Ισραηλινός.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ καταγράφεται η στιγμή που ο Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος με τους Παλαιστίνιους να τον κλωτσάνε και να τον χτυπάνε χωρίς σταματημό με ένα κοντάρι. Η κοπέλα ουρλιάζει και προσπαθεί να σώσει τον φίλο της από αυτή την συμπλοκή, που θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη.

Σημειώνεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο του Συντάγματος συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στους τρεις Παλαιστίνιους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, εκ των οποίων δύο έφεραν σημαίες. Τα ευρήματα κρατήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση.

Η συμπλοκή στην Πλατεία Συντάγματος δείχνει ξεκάθαρα πως η ένταση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μεταφέρεται και στην καθημερινότητα.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ -5- αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και -3- άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών). Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- πλαστικά κοντάρια, από τα οποία -2- έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.