Η ΕΛΑΣ για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - 5 συλλήψεις

Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ από τη συμπλοκή που έλαβε χώρα μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων το απόγευμα του Σαββάτου (13/9).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 3 Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρα, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Το βίντεο του σκηνικού

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ καταγράφεται η στιγμή που ο Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος με τους Παλαιστίνιους να τον κλωτσάνε και να τον χτυπάνε με ένα κοντάρι, ενώ παράλληλα η κοπέλα ουρλιάζει και προσπαθεί να σταματήσει το επεισόδιο και να αποτρέψει περαιτέρω τραυματισμό.