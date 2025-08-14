Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν μέλη του ΠΑΜΕ και αριστερών κομμάτων από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/8) στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην αποβίβαση επιβατών του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», που κατέπλευσε από το Ισραήλ. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από την πύλη υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην πύλη Ε12.

Την πύλη του λιμανιού φράζουν κλούβες των ΜΑΤ, ενώ ισχυρή είναι η αστυνομική δύναμη που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.

Πλήθος κόσμου κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό που γράφουν «Stop genocide» διαδηλώνουν με σκοπό να εμποδίσουν την αποβίβαση των Ισραηλινών επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Πηγή: Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, η Τροχαία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας των Λεόντων προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι.

Επεισόδια στον Βόλο

Ανάλογη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/8 στον Βόλο, με τους διαδηλωτές και τις δυνάμεις των ΜΑΤ να συγκρούονται.