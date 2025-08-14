Γάζα: Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς - Έτοιμη για επανάληψη συνομιλιών δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ ενέτεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας τους βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας. Σπίτια κατεδαφίστηκαν στις ανατολικές περιοχές της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών και των επιθέσεων με άρματα μάχης.

Κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρά από ισραηλινό τεθωρακισμένο χτύπησαν ένα σπίτι στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στο κοντινό προάστιο της Σετζάια. Δύο ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα τεθωρακισμένων σε άλλο προάστιο της Πόλης της Γάζας, την Τούφα.

Κάτοικοι της Γάζας ελπίζουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Οι εκρήξεις είναι σχεδόν χωρίς διακοπή σε περιοχές της ανατολικής Γάζας, κυρίως στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Η κατοχή (το Ισραήλ) εξαφανίζει σπίτια εκεί, όπως ακούμε από κάποιους φίλους που ζουν εκεί κοντά», δήλωσε ο Ισμαΐλ, 40 ετών, από την Πόλη της Γάζας. «Τη νύχτα, προσευχόμαστε για την ασφάλειά μας καθώς οι ήχοι των εκρήξεων δυναμώνουν και πλησιάζουν. Ελπίζουμε ότι η Αίγυπτος θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν πεθάνουμε όλοι», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Τέσσερις ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του λιμού και του υποσιτισμού στον θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 239, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Έτοιμη για επανάληψη των συνομιλιών η Χαμάς

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η σχεδιαζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, η Αίγυπτος προσπαθεί να δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, υποδεχόμενη αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο ίδιος δήλωσε σε μεσολαβητές στο Κάιρο χθες ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για εκεχειρία προκειμένου να επιτευχθεί μια προσωρινή κατάπαυση πυρός και ότι είναι ανοικτή στο να συζητηθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσαν αιγυπτιακές και παλαιστινιακές πηγές.