«Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα» - Έγκληση στο Ισραήλ από 24 ΥΠΕΞ για την κρίση στη Γάζα

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία. «Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», τονίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται επίσης: «Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα, εξοπλισμό για στέγαση, καύσιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό».

Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και δύο άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν επίσης την ανακοίνωση.

Τι αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, η Κοινή Δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευτεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιηθεί.

Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς ΜΚΟ ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη άμεσα, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στους χώρους διανομής και οι πολίτες, οι ανθρωπιστές (εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα) και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται.

Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς.

Η παρούσα δήλωση έχει υπογραφεί από:

Τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, τη Ολλανδίας (Κάτω Χωρών), της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και τον επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο».

Διχασμός στο εσωτερικό της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ είναι διχασμένες ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιμένουν εδώ και καιρό στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ άλλες, όπως η Ισπανία, καταγγέλλουν μια «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το Βερολίνο, ωστόσο, ξεκίνησε μια σημαντική αλλαγή πορείας την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την αναστολή των εξαγωγών όπλων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα.

Εντός της ίδιας της Επιτροπής, οι γραμμές αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Σε συνέντευξή της στο Politico, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα θεωρεί ότι η κατάσταση στη Γάζα «μοιάζει πολύ» με «γενοκτονία».