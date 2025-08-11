Οργή στο Ισραήλ για γκράφιτι στο Τείχος των Δακρύων με σύνθημα καταδίκης του πολέμου στη Γάζα

Γκράφιτι με σύνθημα καταδίκης του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εμφανίστηκε στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού, προκαλώντας οργή στον πολιτικό κόσμο του Ισραήλ.



«Γίνεται ολοκαύτωμα στη Γάζα», έλεγε το γκράφιτι, γραμμένο στα εβραϊκά με σπρέι στο νότιο τμήμα του Τείχους, σε μια πιο απομονωμένη περιοχή όπου Εβραίοι πιστοί προσεύχονται ανεξαρτήτως φύλου, σε αντίθεση με το κύριο τμήμα του Τείχους.



Γράφιτι με το ίδιο σύνθημα βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πρόσοψη της Μεγάλης Συναγωγής της Ιερουσαλήμ, με μια προσθήκη στα εβραϊκά που γράφει «όλα όσα δημοσιεύετε είναι ψέμα».

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 ότι συνέλαβε έναν 27χρονο ύποπτο, κάτοικο της Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα «εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα σήμερα με τις αρχές να ζητούν παράταση της κράτησής του».



Βρισκόμενο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν τομέα της Ιερής Πόλης που κατέχει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, το Τείχος των Δακρύων είναι ό,τι έχει απομείνει από τον Δεύτερο Ναό, που καταστράφηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους.



Ο ραβίνος του Τείχους Σμουέλ Ραμπίνοβιτς καταδίκασε τη βεβήλωση λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι «ένας ιερός τόπος δεν είναι χώρος για να εκφράζονται διαμαρτυρίες».

Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο

Το γράφιτι προκάλεσε ομόφωνη πολιτική καταδίκη.

Graffiti reading "there is a Holocaust in Gaza" was sprayed on the Western Wall. This is a new level of anti Jewish hate. pic.twitter.com/USBckUgURW — Israel Now (@neveragainlive1) August 11, 2025

Oι ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε «σοκαρισμένος» και ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς είπε ότι οι δράστες «έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι Εβραίος».



Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς, νυν ηγέτης της αντιπολίτευσης, αποκάλεσε την ενέργεια αυτή «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του εβραϊκού λαού».



Ο Γκιλάντ Καρίβ, ένας προοδευτικός ραβίνος και ένθερμος υποστηρικτής του τερματισμού των εχθροπραξιών στη Γάζα, καταδίκασε το γκράφιτι στο X ως «τον χειρότερο και πιο απεχθή τρόπο ευαισθητοποίησης για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου».