Γάζα: Και έκτος δημοσιογράφος νεκρός από την ισραηλινή επίθεση

Ακόμη ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του στην Γάζα από ισραηλινά πυρά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών δημοσιογράφων σε έξι.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή το βράδυ το Ισραήλ επιτέθηκε σε σκηνή που χρησιμοποιούσε ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, Al Jazeera, στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Το έκτο θύμα της επίθεσης, ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματα που είχε μετά τη φονική επίθεση, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία της Πολιτικής Άμυνας και έναν νοσοκομειακό αξιωματούχο.

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του (...). Αυτό αυξάνει σε έξι» τα θύματα αυτού του πλήγματος, μετά το οποίο το Αλ Τζαζίρα είχε ανακοινώσει το θάνατο δύο δημοσιογράφων και τριών εικονοληπτών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλντί ήταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα -κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή- Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο του αλ-Χαλντί, που επήλθε σήμερα το πρωί «συνεπεία των τραυμάτων του».

Ο αλ-Σαρίφ ο κύριος στόχος των IDF

Μεταξύ των θυμάτων του πλήγματος ήταν ο πολύ γνωστός στη Γάζα δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα Ανάς αλ-Σαρίφ, 28 ετών, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Καταγγέλλουν την επίθεση οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «με σφοδρότητα και οργή την δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός ενός δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η μκο σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».