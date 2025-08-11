Γάζα: Νεκροί πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera από ισραηλινά πυρά

Πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa της πόλης της Γάζας, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Οι ανταποκριτές Anas al-Sharif και Mohammed Qreiqeh, μαζί με τους καμεραμάν Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal και Moamen Aliwa, βρισκόταν σε μια σκηνή για δημοσιογράφους στην κεντρική πύλη του νοσοκομείου όταν αυτό χτυπήθηκε, ανέφερε το Al Jazeera.

Η «στοχευμένη δολοφονία» της Κυριακής ήταν «άλλη μια κατάφωρη και προμελετημένη επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Λίγο μετά την επίθεση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι είχαν στοχεύσει τον Anas al-Sharif, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι «υπηρετούσε ως επικεφαλής μιας τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς».

Οι IDF δεν ανέφεραν κανέναν από τους άλλους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν.

Συνολικά, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ο τηλεοπτικός σταθμός αρχικά ανέφερε ότι τέσσερις από τους υπαλλήλους του είχαν σκοτωθεί, αλλά λίγες ώρες αργότερα αναθεώρησε τον αριθμό σε πέντε.

«Η μόνη φωνή» που ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν στη Γάζα

Ο διευθυντής σύνταξης του καναλιού, Μοχάμεντ Μοάουαντ, δήλωσε στο BBC ότι ο αλ-Σαρίφ ήταν διαπιστευμένος δημοσιογράφος και «η μόνη φωνή» που ενημέρωνε τον κόσμο για τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ δεν επέτρεψε σε διεθνείς δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα για να κάνουν ελεύθερα ρεπορτάζ. Ως εκ τούτου, πολλά μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε τοπικούς δημοσιογράφους εντός της περιοχής για την κάλυψη των γεγονότων.

«Σκοτώθηκαν μέσα στη σκηνή τους, δεν έκαναν ρεπορτάζ από την πρώτη γραμμή», είπε ο Moawad για την ισραηλινή επίθεση.

«Το γεγονός είναι ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θέλει να σιγήσει την κάλυψη οποιουδήποτε καναλιού που μεταδίδει ρεπορτάζ από το εσωτερικό της Γάζας», δήλωσε. «Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία».

Το μήνυμα του Αλ-Σαρίφ

Ο 28χρονος Αλ-Σαρίφ φαίνεται να δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X λίγα λεπτά πριν από το θάνατό του, προειδοποιώντας για έντονους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. Μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του φαίνεται να είχε γραφτεί εκ των προτέρων και δημοσιεύτηκε από έναν φίλο του.

Σε δύο βίντεο με γραφικές εικόνες από τις συνέπειες της επίθεσης φαίνονται άνδρες να μεταφέρουν τα πτώματα των θυμάτων. Κάποιοι φωνάζουν το όνομα του Qreiqeh, ενώ ένας άνδρας που φοράει γιλέκο με την ένδειξη «media» λέει ότι ένα από τα πτώματα είναι του al-Sharif.

Στην ανακοίνωσή της, η IDF κατηγόρησε τον αλ-Σαρίφ ότι προσποιούταν τον δημοσιογράφο και ότι ήταν «υπεύθυνος για την προώθηση επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών της IDF».

Ανέφερε ότι είχε προηγουμένως «αποκαλύψει πληροφορίες» που επιβεβαίωναν τη στρατιωτική του ιδιότητα, οι οποίες περιελάμβαναν «λίστες με μαθήματα εκπαίδευσης τρομοκρατών».

Τον περασμένο μήνα, το Al Jazeera Media Network – μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) – εξέδωσαν ξεχωριστές δηλώσεις προειδοποιώντας ότι η ζωή του αλ-Σαρίφ βρισκόταν σε κίνδυνο και ζητώντας την προστασία του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο IDF στοχεύει και σκοτώνει δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα, τους οποίους ισχυρίζεται ότι ήταν μέλη της Χαμάς.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ο Ismael Al-Ghoul χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή ενώ καθόταν στο αυτοκίνητό του - ένα συγκλονιστικό βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε το αποκεφαλισμένο σώμα του. Ο κάμεραμαν Rami al-Rifi και ένα αγόρι που περνούσε με ποδήλατο σκοτώθηκαν επίσης.