Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται το σχέδιο για κατάληψη της Γάζας - Οι 5 όροι για τερματισμό του πολέμου

Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται το σχέδιο του Ισραήλ να «καταλάβει» όλη τη Γάζα, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν την αναίρεση της απόφασης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή (10/8), σε συνέντευξη Τύπου, ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης στη συνέντευξη Τύπου ότι τα νέα του σχέδια επίθεσης στη Γάζα στοχεύουν στην κατάληψη των δύο εναπομείναντων προπυργίων της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου περιγράφει τις «πέντε αρχές» για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και περιγράφει τους πέντε όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.



Αυτές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Η επιστροφή όλων των ομήρων.

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η ανάληψη του «απόλυτου ελέγχου της ασφάλειας» στη Λωρίδα από το Ισραήλ.

Η ίδρυση μιας «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα»

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε πώς η παράταση του πολέμου θα βοηθήσει στην επιστροφή των ομήρων. Ρωτάται επίσης για το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας πολιτικής διακυβέρνησης στη Γάζα. Απάντησε ότι αν το Ισραήλ «υποκύψει» στη Χαμάς, θα πάρει πίσω όλους τους ομήρους, προσθέτοντας ότι η Χαμάς θα ανασυνταχθεί.

Φωτο: ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Ο Νετανιάχου είπε ότι υπάρχουν «αρκετοί υποψήφιοι» που εξετάζονται για τη δημιουργία μιας νέας «μεταβατικής αρχής». Συμπλήρωσε ότι «δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα» και ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα είναι εκεί.

Οι υπόλοιποι όμηροι μπορούν να σωθούν «ζωντανοί»

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου αν η κυβέρνησή του πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να σώσει ζωντανούς τους υπόλοιπους όμηρους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργό απάντησε ότι στόχος του είναι να τους σώσει όλους ζωντανούς και να ανακτήσει τα λείψανα όσων έχουν πεθάνει.



«Αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα τους σώσουμε», λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «ένας πόλεμος εξάντλησης δεν θα τους σώσει». «Η κίνηση για την οποία μιλάω έχει τη δυνατότητα να τους βγάλει», λέει.



Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα έχουν καταδικάσει το σχέδιο της κυβέρνησης να επεκτείνει την επίθεσή της και χιλιάδες έχουν διαμαρτυρηθεί ενάντια στους νέους στρατιωτικούς στόχους.

Ο IDF θα φέρει ξένους δημοσιογράφους στη Γάζα

Οι δημοσιογράφοι έθεσαν δύο ερωτήσεις στον Νετανιάχου - η πρώτη ήταν γιατί δεν επιτρέπει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα. Απάντησε ότι εδώ και δύο ημέρες έχει εκδοθεί οδηγία που διατάζει τον στρατό (IDF) να φέρει ξένους δημοσιογράφους. Εξηγεί ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, αλλά προσθέτει «νομίζω ότι μπορεί να γίνει».



Η δεύτερη ερώτηση αφορά τα σχόλια του Τραμπ για την πείνα στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε πως εκτιμά την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει πει δύο πράγματα: ότι και οι 20 όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και ότι η Χαμάς δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι ο Τραμπ αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει προκληθεί από τη Χαμάς.

Σχέδιο για αύξηση βοήθειας στη Γάζα

Ο Νετανιάχου παρουσίασε ένα σχέδιο τριών βημάτων για την αύξηση της βοήθειας προς τη Γάζα. Επισήμανε και πάλι τη Χαμάς ως αιτία της κρίσης βοήθειας στη Γάζα, λέγοντας ότι η οργάνωση έχει κλέψει τη βοήθεια που προοριζόταν για τους πολίτες. Έδειξε μάλιστα και μια εικόνα με αυτό που λέει ότι είναι τόνοι μη παραληφθέντων βοηθημάτων στη Γάζα, τα οποία το Ισραήλ επέτρεψε να περάσουν μέσω του συνοριακού σταθμού Kerem Shalom.



Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχει ένα σχέδιο τριών σταδίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό ασφαλών διαδρόμων για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αύξηση του αριθμού των ασφαλών σημείων διανομής που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας και περισσότερες αεροπορικές ρίψεις από τις ισραηλινές δυνάμεις και άλλους εταίρους.