«Μην ξανακούσω ότι δεν πεινάνε» - Η ένταση στην συνομιλία Τραμπ, Νετανιάχου για τη Γάζα

Απίστευτες λεπτομέρειες για τον τηλεφωνικό καυγά μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για την πείνα στη Γάζα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία με φωνές, με αφορμή την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου, όταν ο Νετανιάχου δήλωσε σε εκδήλωση ότι «δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα», παρά τις αντίθετες ευρείες αναφορές. Ο Τραμπ, την επόμενη ημέρα, απάντησε δημόσια ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα πεπεισμένος» από τη διαβεβαίωση του Νετανιάχου, τονίζοντας ότι στη Γάζα επικρατεί «πραγματική πείνα» και πως «αυτό δεν μπορεί να είναι ψεύτικο».

Το αίτημα Νετανιάχου

Μετά από αυτά τα σχόλια, ο Νετανιάχου ζήτησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι αναφορές για πείνα ήταν «κατασκευασμένες» από τη Χαμάς και ότι το πρόβλημα δεν ήταν εκτεταμένο. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ τον διέκοψε και άρχισε να φωνάζει, λέγοντας ότι συνεργάτες του τού είχαν δείξει αποδείξεις ότι παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούσαν και ότι δεν ήθελε να ακούει δικαιολογίες περί «ψευδών ειδήσεων».

Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την κλήση την περιέγραψε ως «μια άμεση, κυρίως μονόδρομη συζήτηση για την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας», στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έκανε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας». Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Ισραήλ αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αναφερόμενη συνομιλία.

Εντείνονται οι πιέσεις στο Ισραήλ

Η διαρροή του «θερμού επεισοδίου» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έρχεται την ώρα που οι παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ αρχίζουν να ασκούν σημαντική πίεση για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Η γερμανική κυβέρνηση, αποκαλύφθηκε ότι δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είναι οι βασικές προτεραιότητες, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καγκελάριος εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.