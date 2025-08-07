Καμπανάκι ΠΟΥ για Γάζα: Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό

Καμπανάκι χτύπησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σχετικά με την κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γκεμπρεγέσους, η Λωρίδα της Γάζας κατέγραψε τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να σημειώνουν αύξηση εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Αναλυτικά, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γενεύη ότι «τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ».

Περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, ανάμεσα τους 29 κάτω των 5 ετών, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως τις 29 Ιουλίου, πρόσθεσε ο Τέντρος.

Ανεπαρκής όγκος προμηθειών τροφίμων

«Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να υπάρχει ροή προμηθειών στα καταστήματα τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει διατροφική ποικιλομορφία», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης.

Παλαιστίνιοι τρέχουν προς αλεξίπτωτα που μεταφέρουν πακέτα βοήθειας, τα οποία ερρίφθησαν από αέρος. Πηγή: Reuters

Στα πρόθυρα γενικευμένου λιμού η Γάζα, λέει ο FAO

Μια νέα δορυφορική αξιολόγηση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) αποκαλύπτει ότι μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι πλέον καλλιεργήσιμο, επιτείνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο «γενικευμένου λιμού» στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Η προηγούμενη αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαΐου, έδειχνε ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης ήταν καλλιεργήσιμο και/ή προσβάσιμο, με βάση τα στοιχεία του UNOSAT, του δορυφορικού κέντρου των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του ιδρύματος, στις 28 Ιουλίου, το 8,6% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ακόμη προσβάσιμο, δηλαδή 13.010 στρέμματα, αλλά μόνο το 1,5% ήταν προσβάσιμο και δεν είχε καταστραφεί (2.320 στρέμματα).

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, ο Κου Ντονγκγιού. «Οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα όχι γιατί δεν υπάρχει τροφή, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν έχει αποκλειστεί, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν πια να καλύπτουν τις πιο βασικές τους ανάγκες».

Ο Ντονγκγιού ζητεί «άμεση υποστήριξη για να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων και τα μέσα διαβίωσης», «μόνο μέσο αποφυγής των νέων ανθρώπινων απωλειών» και υπενθυμίζει ότι «το δικαίωμα στην τροφή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».