Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων πλέουν προς τη Γάζα για να στείλουν μήνυμα στους αγαπημένους τους

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν σήμερα από την παράκτια πόλη Ασκελόν, με σκοπό να στείλουν από όσο το δυνατόν κοντινότερα μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να επιστήσουν την προσοχή στα δεινά τους.

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κατευθύνεται νότια «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Οι συγγενείς θα ταξιδέψουν για περίπου δύο ώρες σε ένα σημείο κοντά στον υπό αποκλεισμό παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet. Από εκεί, σκοπεύουν να φωνάξουν μηνύματα ελπίδας προς τα μέλη των οικογενειών τους.

Οικογένειες Ισραηλινών ομήρων πλέουν προς τη Γάζα / Reuters

Αποστεωμένοι όμηροι στις σήραγγες της Γάζας

Πρόσφατα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς το οποίο δείχνουν δύο αποστεωμένους ομήρους, έχουν εντείνει την ανησυχία για την κατάστασή τους, πληθαίνοντας τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωσή τους.

Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Το σχέδιο αυτό της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου ενδέχεται να εγκριθεί σήμερα το βράδυ.