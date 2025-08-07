Εισβολή στη Γάζα: Ο αρχηγός των IDF στέλνει μήνυμα στον Νετανιάχου πριν το Συμβούλιο Ασφαλείας

Συνεχίζει να σοβεί η κόντρα Νετανιάχου με τον στρατό για την τύχη της χερσαίας επιχείρησης για την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι ο στρατός θα «συνεχίσει άφοβα να εκφράζει τη θέση του» επί του θέματος.

«Δεν ασχολούμαστε με τη θεωρία», δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. «Αντιμετωπίζουμε ζητήματα ζωής και θανάτου, υπερασπιζόμαστε τη χώρα και το κάνουμε έχοντας κατά νου τους στρατιώτες μας και τους Ισραηλινούς πολίτες».

Οι όμηροι στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στα τελικά στάδια της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών», έχοντας ήδη ξεπεράσει τους αρχικούς τους στόχους. Ο στρατός, όπως είπε, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας στο νότιο Ισραήλ.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια ξεκάθαρη αναφορά στους ομήρους: «Σκοπεύουμε να νικήσουμε και να οδηγήσουμε τη Χαμάς στην κατάρρευση, αλλά θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έχοντας τους ομήρους στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους φέρουμε σπίτι».

Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης-Στρατού

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό εκδηλώνεται καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα και ζωνών όπου κρατούνται οι ισραηλινοί όμηροι ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού με τελικό στόχο την καθολική κατάληψη της λωρίδας της Γάζας.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο κάνουν λόγο για αυξημένη ένταση ανάμεσα στο ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και την στρατιωτική ηγεσία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Τρίτη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του μίνι συμβουλίου ασφαλείας την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όσων ισραηλινών ομήρων έχουν απομείνει ζωντανοί στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς και επανέλαβε ότι είναι αντίθετος με την καθολική κατάληψη και κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Μία καθολική κατάληψη της Γάζας θα ήταν «παγίδα», προειδοποίησε ο στρατηγός Ζαμίρ σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan 11.

Πιέσεις στον Στρατό

Την Τετάρτη (6/8), ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική ηγεσία έχει το δικαίωμα να «εκφράσει» την άποψή της για την επόμενη φάση του πολέμου, αλλά προειδοποίησε ότι οφείλει «να εκτελεί με αποφασιστικότητα» τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Πολλοί από τους υπουργούς που συμμετείχαν στην συνεδρίαση του μίνι συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός άσκησαν πίεση επί του αρχηγού του επιτελείου. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι ο αρχηγός του επιτελείου δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές, περιλαμβανομένων των διαταγών για «κατάληψη και αποφασιστική δράση». Ακολούθησε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου με την διαβεβαίωση ότι «ο στρατός είναι έτοιμος να εφαρμόσει οποιαδήποτε διαταγή της κυβέρνησης».

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτική και την στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ διανθίστηκε με την ανάρτηση στο Χ του γιου του πρωθυπουργού, του Γιαΐρ Νετανιάχου: «Πρόκειται για στάση και απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος...Και αυτό είναι τελείως εγκληματικό».

Οι προειδοποιήσεις της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε από την πλευρά του ότι «η κατεύθυνση προς την οποία δεσμεύεται η κυβέρνηση θα οδηγήσει στον θάνατο των ομήρων από την πείνα, τα χτυπήματα και τα βασανιστήρια».

«...Θα ελέγχουμε δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, χρηματοδοτώντας το ηλεκτρικό τους ρεύμα και την ύδρευσή τους, κατασκευάζοντάς τους σχολεία και νοσοκομεία με τα χρήματα των φορολογούμενων Ισραηλινών. Οι έφεδροι θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα της στρατιωτικής εισβολής. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το τίμημα της προσάρτησης», έγραψε το Χ.

«Αν η κυβέρνηση αγνοήσει την γνώμη του στρατού, θα κηρύξουμε εθνική απεργία μέχρι την οργάνωση εκλογών», δήλωσε ο Γιαΐρ Γκολάν, στέλεχος της ισραηλινής αντιπολίτευσης.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση σήμερα για να λάβει τελικές αποφάσεις.