Το fast track σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Θα εκτοπιστούν ένα εκατ. Παλαιστίνιοι

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας αφού το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της περιοχής από τις δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκεται... προ των πυλών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Times of Israel, το ισραηλινό σχέδιο αναμένεται να διαρκέσει 4-5 μήνες, με επίκεντρο την Πόλη της Γάζας, το κέντρο της Λωρίδας κάτι που θα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη (7/8) στις 18:00.

Το σχέδιο έχει στόχο την κατάληψη περιοχών που αναμένεται να εκτοπίσουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους προς τα νότια και συγκεκριμένα προς την ανθρωπιστική ζώνη Μαουάσι, με διάφορους κορυφαίους αξιωματικούς του Ισραήλ να εκφράζουν τις ανησυχίες τους πως κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται στις περιοχές.

Η «καραμέλα» για καταστροφή της Χαμάς

Η πλήρη κατάληψη φέρεται να στοχεύει στην καταστροφή της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά, με τους περίπου 20 από αυτούς να είναι ζωντανοί, μετά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών για μια συμφωνία.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υπουργοί ενδεχομένως αντιτίθενται στο σχέδιο, πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πιθανότατα θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο υψηλόβαθμο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να υποστηριχτεί το σχέδιο, το οποίο επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της Γάζας αλλά και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι 2 φάσεις του σχεδίου

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εξέδιδε ειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας, που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, δηλαδή περίπου το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας, με σκοπό να δοθεί χρόνος για την εγκατάσταση πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.



Ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ μετά την κατάληψη

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg News ότι υπάρχει μια προσπάθεια για την ταχεία προσθήκη 12 θέσεων βοήθειας στις τέσσερις που λειτουργούν επί του παρόντος από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Το εναλλακτικό σχέδιο και η αντίθεση της αντιπολίτευσης

Ένα εναλλακτικό σχέδιο που φαίνεται να βρίσκεται στο... τραπέζι, είναι η περικύκλωση των κεντρικών στρατοπέδων της Γάζας, ο αποκλεισμός της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και η διεξαγωγή επιτόπιων επιδρομών, αντί για πλήρη κατάκτηση, με στόχο την «εξάντληση» της Χαμάς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, το μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, φέρεται να απέρριψε αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο ηγέτης του κόμματος Shas, Aryeh Deri, αναμένεται να συμμετάσχει στην κρίσιμη συνάντηση, και ενώ αυτός και ο υπουργός Εξωτερικών Gideon Sa’ar τείνουν προς την αντίθεσή τους στο πλήρες σχέδιο κατάληψης, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Νετανιάχου θα έχει πλειοψηφία υπέρ της έγκρισής του.