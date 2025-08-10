Νέες κινητοποιήσεις για Γάζα: Πανό και σημαίες για την Παλαιστίνη σε Σέριφο, Αγκίστρι - εικόνες

Κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστίνιων και κατά του πολέμου στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Σέριφο.



Οι συγκεντρωμένοι, στην πλειοψηφία τους άτομα νεαράς ηλικίας, φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και κρατούσαν πανό που έγραφαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «τέρμα στη γενοκτονία στη Γάζα».

Κινητοποίηση στο νησί της Σερίφου υπέρ της Παλαιστίνης. pic.twitter.com/bvpOMT3rA3 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 10, 2025

Σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στο λιμανι της Σερίφου/Φωτ. FL;ASH.GR

Ανάλογες διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στο Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, έγιναν σήμερα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Αγκίστρι: