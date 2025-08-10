Φάμελλος από Φολέγανδρο: «Απαιτούμε ειρήνη και άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτησή του από τη Φολέγανδρο, όπου συμμετείχε στην πανελλήνια δράση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του σχεδίου του Ισραήλ για κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ακόμη στο μήνυμά του: «Είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου.