Κωδικός «Νότιο Σουδάν»: Η «Τελική Λύση» για τους κατοίκους της Γάζας

Την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας βρίσκονται στραμμένα στην μακρινή Αλάσκα, όπου διακυβεύεται το μέλλον της Ουκρανίας, το Ισραήλ δουλεύει παρασκηνιακά για να μεθοδεύσει μια λύση στα μέτρα του για τη Γάζα.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες που διαρρέονται πλέον με μεγάλη συχνότητα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αλλά και σε επιδραστικά διεθνή μέσα όπως η βρετανική εφημερίδα Telegraph, η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν συμφώνησε να δεχτεί κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η συμφωνία φέρεται να έγινε μετά από αίτημα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τζούμπα, την πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν, ανέφερε ότι ως αντάλλαγμα για την αποδοχή των κατοίκων της Γάζας, οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Νότιου Σουδάν, ενώ το Ισραήλ θα επενδύσει στους τομείς της υγείας και της παιδείας στη χώρα.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιδράσεις στο Νότιο Σουδάν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την υλοποίησή του.

Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν

Την Τρίτη (12/8) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του θα «επιτρέψει» τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στα εβραϊκά στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο i24 News για μετανάστευση κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις».

«Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν... Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Εμείς θα το επιτρέψουμε, πρώτα απ' όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει (...)», δήλωσε.

Διεθνής κατακραυγή για το σχέδιο

Ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μία από τις πιο πολυπληθείς περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή κατακραυγή, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε για μια «νέα καταστροφή» με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες.

Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τον ισραηλινό στρατό. «Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος», σχολίασε απλά ο Νετανιάχου.