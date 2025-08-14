Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η «μεγάλη φυγή» των αδειούχων - Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Κορυφώνεται σήμερα η «μεγάλη φυγή» των αδειούχων του Αυγούστου, μόλις μια μέρα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14 /8) αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς τα πλοία αναχωρούν γεμάτα.

Μόνο την Πέμπτη από τον Πειραιά αναχωρούν 27 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και επιπλέον 53 για τον Αργοσαρωνικό. Από το Λαύριο φεύγουν ακόμη εννέα για τις Κυκλάδες, ενώ 11 αναχωρούν από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.

Αρκετοί είναι αυτοί που φεύγουν σήμερα και θα επιστρέψουν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να αποδράσουν για το τριήμερο. Και όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, σημαντικός συνοδοιπόρος των διακοπών είναι και οι τετράποδοι φίλοι μας.

Πηγή: Intime News

Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν με τα πλοία, καλούνται να προσέλθουν νωρίς στο λιμάνι προκειμένου να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία προχωρά στη λήψη αυξημένων μέτρων δικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου. Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινούνται ως εξής, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τους συγκοινωνιακούς φορείς:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36'.

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ενώ η εφαρμογή εισιτηρίων δείχνει πως θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια.