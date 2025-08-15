Με… άρωμα βροχής ο Δεκαπενταύγουστος – Πού και πότε θα «χτυπήσουν» οι μπόρες

Αστάθεια στον καιρό φέρνει το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με αρκετές περιοχές να βλέπουν βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.



Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο δεν αποκλείεται να βρέξει στην Εύβοια, ενώ μικρότερη είναι η πιθανότητα για βροχή και σε βόρειες περιοχές της Αττικής. Στη νότια Πελοπόννησο και τα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέρα-μέρα