Με… άρωμα βροχής ο Δεκαπενταύγουστος – Πού και πότε θα «χτυπήσουν» οι μπόρες
Με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά με αυξημένη πιθανότητα μπόρας οι εορτασμοί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Αστάθεια στον καιρό φέρνει το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με αρκετές περιοχές να βλέπουν βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.
Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο δεν αποκλείεται να βρέξει στην Εύβοια, ενώ μικρότερη είναι η πιθανότητα για βροχή και σε βόρειες περιοχές της Αττικής. Στη νότια Πελοπόννησο και τα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες μικρής διάρκειας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός μέρα-μέρα
- Σάββατο 16 Αυγούστου: Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βουνά Εύβοιας και Κρήτης.
- Κυριακή 17 Αυγούστου: Η αστάθεια δυναμώνει, με πιθανές μπόρες σε Έβρο, Ροδόπη, Σαμοθράκη, Ήπειρο, δυτική και βόρεια Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία και τμήματα της Πελοποννήσου.
- Δευτέρα 18 Αυγούστου: Η πιο «υγρή» μέρα – βροχές και μπόρες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, βορειοδυτική Αττική, Επτάνησα και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Παρόμοια φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν και την Τρίτη.
- Μετά τις 22 Αυγούστου η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς, χωρίς ακραίες τιμές. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με σποραδικά περάσματα μπόρας σε διάφορα σημεία της χώρας.