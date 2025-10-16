Σχέδιο τριών φάσεων για την ανοικοδόμηση της Γάζας παρουσίασε η Παλαιστινιακή Αρχή

Λίγο πριν συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το τέλος των ισραηλινών βομβαρδισμών κατά της Λωρίδας της Γάζας, και ενώ η εκεχειρία βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι, οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο συμφώνησαν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, μεταξύ άλλων αναφέρεται και η ανοικοδόμησή της μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Την Πέμπτη 16/10, ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμαντ Μουστάφα, συναντήθηκε στη Ραμάλα με ξένους διπλωμάτες στους οποίους παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης. Παρ' όλα αυτά παραμένει ασαφές ποιος θα διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες η Παλαιστινιακή Αρχή θα λειτουργεί πλήρως στη Γάζα» είπε ο Μουστάφα.

Ο Μουστάφα είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συνέταξε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας σε τρεις φάσεις και σε βάθος πενταετίας, με συνολικό κόστος 65 δισεκ. δολάρια για 18 τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση και η στέγαση. Το σχέδιο βασίζεται στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη σύνοδο των αραβικών χωρών στο Κάιρο, τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μουστάφα υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο αυτό η Αίγυπτος και η Ιορδανία ήδη έχουν αναλάβει να εκπαιδεύσουν τους Παλαιστίνιους αστυνομικούς.

«Το όραμά μας είναι σαφές» είπε σήμερα, ενώπιον των Παλαιστίνιων υπουργών, των διπλωματών και στελεχών διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ. «Η Γάζα πρέπει να ανοικοδομηθεί ως μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Το σχέδιο της Παλαιστινιακής Αρχής «θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική και εδαφική ενότητα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και να συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου πλαισίου διακυβέρνησης του κράτους της Παλαιστίνης», συνόψισε ο Μουστάφα.

Ποιος είναι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι ο θύλακας βρίσκεται από το 2007 υπό τον έλεγχο της Χαμάς έπειτα από συγκρούσεις με τους πολιτικούς αντιπάλους της και κυρίως με τη Φάταχ, το κόμμα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Έκτοτε, η Παλαιστινιακή Αρχή συνεχίζει να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, έστω και εν μέρει, στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε η Ουάσινγκτον δεν κλείνει την πόρτα στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαδραματίσει κάποιον ρόλο η Παλαιστινιακή Αρχή, απαιτώντας όμως τη μεταρρύθμισή της. Ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και ουσιαστικά απέρριψε την ιδέα να κυβερνήσει τη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή μετά τον πόλεμο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διατήρησε την παρουσία της στη Λωρίδα της Γάζας επιδιορθώνοντας τα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, ξεκίνησε να σχεδιάζει το μέλλον του θύλακα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ο Μουστάφα, πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας και πρώην διευθυντής ενός παλαιστινιακού επενδυτικού ταμείου, είπε ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες, βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι θα ξαναρχίσουν την αποστολή επιτήρησης στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.