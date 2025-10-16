Νέα «σύννεφα» στη Γάζα: Απειλές Ισραήλ και Τραμπ στη Χαμάς για νέα επίθεση αν δεν δώσει τις σορούς

Δοκιμάζεται σοβαρά η ειρήνη στη Γάζα, καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Ισραήλ απειλούν με νέα επίθεση εφόσον η Χαμάς δεν ολοκληρώσει την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, η παλαιστινιακή οργάνωση όφειλε μέχρι την Δευτέρα (13/10) το μεσημέρι να είχε επιστρέψει όλους τους ομήρους που πήρε στα χέρια της κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ζώντες και νεκρούς.

Η Χαμάς άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι έγιναν πανηγυρικά δεκτοί από τις οικογένειές τους τη Δευτέρα, ενώ μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει μόνο 9 σορούς από τους συνολικά 28 ομήρους που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα στη διάρκεια του δίχρονου πολέμου.

Φωτό: Reuters

Συγκεκριμένα, η ισλαμιστική οργάνωση επέστρεψε τέσσερις σορούς τη Δευτέρα, τρεις την Τρίτη και ακόμη δύο χθες Τετάρτη, τονίζοντας -σε ανακοίνωσή της- ότι για την ανεύρεση των υπόλοιπων σορών απαιτείται χρόνος και ειδικά μηχανήματα.

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού μεταφέρουν τις σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων που έχουν επιστραφεί από τη Χαμάς. Φωτό: Reuters

«Η αντίσταση εκπλήρωσε τη δέσμευσή της δυνάμει της συμφωνίας να παραδώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους στη ζωή, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχαμε πρόσβαση», ανέφερε η Χαμάς. «Όσον αφορά τα πτώματα που απομένουν, η ανάκτησή τους και η ανάσυρσή τους θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Φωτό: Reuters

Αυτό σημαίνει ότι στον παλαιστινιακό θύλακα απομένουν άλλες 19 σοροί ομήρων που πρέπει να βρεθούν, με τους μεσολαβητές να έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, λόγω του μεγέθους καταστροφής που έχει προκληθεί σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή της Χαμάς προκάλεσε την οργή του Ισραήλ που κλείνει -ως αντίποινα- τα συνοριακά περάσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ απειλεί ευθέως να ξαναρχίσει τον πόλεμο εφόσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

IDF: Επιβεβαιώνει ότι οι 2 σοροί που παραδόθηκαν χθες ανήκουν σε ομήρους

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες Τετάρτη (15/10) το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (...) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

Τραμπ: «Μόλις το πω, ξαναρχίζει ο πόλεμος»

Στο «χορό» των απειλών όμως μπήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του στο CNN την Τετάρτη (15/10).

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους (της Γάζας) μόλις το πω», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους ισοπεδώσει, θα το έκανε», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα γίνει αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία ειρήνης.

Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζει ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων, ο Τραμπ τόνισε ότι «η απελευθέρωση αυτών των 20 (ζωντανών) ομήρων ήταν ύψιστης σημασίας».

Αγωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ επιτρέπει ως τώρα τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατά κύριο λόγο μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις ωστόσο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις για λόγους διοικητικούς και για να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες να εισέλθει ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ιδίως αέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, καθώς και σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι, φάρμακα.

Φωτό: Reuters

Στη Λωρίδα της Γάζας, κάτοικοι, αντιμέτωποι με την πείνα, σταματούν σε πολλές περιπτώσεις φορτηγά με βοήθεια και κάποιοι κλέβουν τρόφιμα και τα αποθηκεύουν, εμποδίζοντας τη συντεταγμένη διανομή σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με πηγή σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Φωτό: Reuters

Αντιδρώντας στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν επιχειρήσεις που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, ανθρωπιστική κρίση και δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Η έφοδος της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει δυο από τους νεκρούς ομήρους που αναγνωρίστηκαν.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.938 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.