Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς ομήρων στο Ισραήλ - «Ψάχνουμε τις υπόλοιπες»

Μια πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού έφτασε αργά το βράδυ της Τετάρτης 15/10 σε ένα σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς δύο ομήρων από τη Χαμάς, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα, η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει.

«Παραδώσαμε ό,τι έχουμε»

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχει επιστρέψει όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων «τους οποίους μπόρεσε να εντοπίσει».

Η παλαιστινιακή ομάδα προσθέτει στην ανακοίνωσή της ότι «ό,τι απομένει από τα πτώματα των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν) απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή τους και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος».



Αυτό σημαίνει ότι στον θύλακα απομένουν άλλες 19 σοροί ομήρων που πρέπει να βρεθούν. Άλλωστε, οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να καταφέρουν να εντοπίσουν τυχόν σορούς όλων των ομήρων, λόγω του μεγέθους καταστροφής που έχει προκληθεί σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Γι αυτόν τον λόγο, πρόκειται να συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοούμενων και μια αιγυπτιακή ομάδα που επιχειρεί ήδη στη Λωρίδα για τον εντοπισμό τους.

Το τελεσίγραφο Ισραήλ στη Χαμάς

Νωρίτερα, το απόγευμα της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ έστειλε τελεσίγραφο στη Χαμάς απαιτώντας την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Η Χαμάς... απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».

Η πρώτη παράδοση πραγματοποιήθηκε αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την πρόσφατα εφαρμοσμένη κατάπαυση του πυρός, παρακρατώντας τις σορούς νεκρών ομήρων. Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα, καθώς και τις πρώτες σορούς τεσσάρων νεκρών αιχμαλώτων. Σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, και οι 28 νεκροί αιχμάλωτοι έπρεπε να επιστραφούν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι.