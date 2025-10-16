Οικονομική ενίσχυση προς τους Παλαιστινίους από την Αθήνα - Η ελληνική βοήθεια στη Γάζα σε αριθμούς

Μετά τους πανηγυρισμούς για την ιστορική συμφωνία, πλέον η Αθήνα στρέφει το βλέμμα της στην παροχή βοήθειας επί του πεδίου και στην ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης που θα εδραιώσει τη βιώσιμη ειρήνη και ευημερία στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, αυτό που υπογραμμίζεται, είναι πως υπάρχουν σημεία του σχεδίου που πρέπει να διευκρινιστούν, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή στην πράξη των επόμενων βημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική εξωτερική πολιτική διατηρώντας κατά την περίοδο της πολεμικής σύγκρουσης ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές, επιδιώκει έναν ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα αναδειχθεί μέσα από τρεις βασικούς άξονες: παροχή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας, σταθεροποίηση του κλίματος ασφαλείας στη Γάζα και ανοικοδόμηση με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Απευθείας οικονομική βοήθεια στους Παλαιστινίους

Η Αθήνα τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της παλαιστινιακής Αρχής, καθώς εκτιμά πως η εγκαθίδρυση της στη Λωρίδα της Γάζας θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής και στην εμπέδωση του κλίματος ασφαλείας. Στόχος είναι η συμμετοχή των Παλαιστινίων σε όλες τις πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, και στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει και την παροχή οικονομικής βοήθειας, όχι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, αλλά σε διμερές επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, τα χρήματα θα δοθούν απευθείας στην παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό όμως έχει ως προαπαιτούμενα την επιστροφή της στη Γάζα και τη συμμετοχή σε μία συμπεριληπτική «κυβέρνηση» που θα στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, τις Βρυξέλλες, και τις χώρες της γύρω περιοχής.

Ανοικοδόμηση

Για την ανοικοδόμηση της Γάζας ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κινητοποίηση του ελληνικού ιδιωτικού τομέα και τη στενή συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους όπως η Αίγυπτος, ενώ ελληνική παρουσία επιδιώκεται και στον τομέα της παροχής τεχνογνωσίας στο κομμάτι της αναμόρφωσης/μεταρρύθμισης των παλαιστινιακών θεσμών.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα το επόμενο διάστημα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως η εικόνα δεν είναι ακόμη σαφής. Μεταξύ άλλων, βασική προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, όπως επίσης, μετά και τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, να καταγραφούν οι άμεσες ανάγκες. Όλα οι προτάσεις - που αφορούν είτε την απευθείας αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είτε μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης - εξετάζονται, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν στο Flash.gr πως η τελική πρόταση θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η ελληνική βοήθεια σε αριθμούς

Όσον αφορά τη μέχρι τώρα παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στις 9 Αυγούστου 2025, η Ελλάδα, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προέβη σε ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας με δύο αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σημειώνεται επίσης πως η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις αποστολής ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα μέσω Αιγύπτου και Ιορδανίας (42 τόνοι, 28 παλέτες πόσιμου νερού, 900 χαρτοκιβώτια ατομικής υγιεινής).

Η Αθήνα έχει στηρίξει οικονομικά ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως την UNRWA (120.000 ευρώ), την UNICEF (50.000 ευρώ) και τον ΠΟΥ (200.000 ευρώ). Επιπλέον, έχει παράσχει άμεση οικονομική ενίσχυση στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου, όπου κατέφυγαν χειμαζόμενοι Παλαιστίνιοι, καθώς και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Δυτική Όχθη (βρεφοκομείο στην Βηθλεέμ, ίδρυμα για ΑμεΑ στην Βηθανία).

Τέλος, η Ελλάδα με δικά της μέσα πραγματοποίησε επιχείρηση μεταφοράς παιδιών και συνοδών τους από τη Λωρίδα της Γάζας στη χώρα μας, η νοσηλεία των οποίων συνεχίζεται σε ελληνικά νοσοκομεία. Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Βουλή, υλοποίησε πρόσφατα πρόγραμμα φιλοξενίας δέκα παιδιών από τη Γάζα, κάτι που καθιστά τη χώρα μας τη μόνη εκ των κρατών - μελών της ΕΕ που διεκπεραιώνει μια τέτοια πρωτοβουλία.