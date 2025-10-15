Στα πρόθυρα εμφυλίου η Γάζα εν μέσω ειρηνευτικού σχεδίου: Φατρίες αμφισβητούν την εξουσία της Χαμάς

Η Γάζα μοιάζει να βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου, καθώς η Χαμάς αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενη εσωτερική αμφισβήτηση από ισχυρές φατρίες και ένοπλες ομάδες. Από την εκεχειρία της Παρασκευής, οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Χαμάς και αντιπάλων της έχουν οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους. Το βίντεο με τις φρικιαστικές εκτελέσεις Παλαιστινίων στη Γάζα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη (14/10) -την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε στέλεχος της ένοπλης οργάνωσης- έρχεται να ενισχύει τον φόβο για γενικευμένη αστάθεια στον θύλακα και κατάρρευση της εκεχειρίας.

Στο βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται άνδρες γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα στέκονται από πίσω τους. Λίγο αργότερα, ακούγονται πυροβολισμοί και οι επτά κρατούμενοι πέφτουν στο έδαφος, ενώ ο όχλος που παρακολουθεί ξεσπά σε ζητωκραυγές φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)». Σύμφωνα με αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο, η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Γάζα και οι άνδρες χαρακτηρίστηκαν από τη Χαμάς ως «συνεργάτες του Ισραήλ».

Δείτε το βίντεο:

Από την Παρασκευή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, η Χαμάς επιχείρησε να επαναβεβαιώσει την εξουσία της, σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους σε μια εκστρατεία καταστολής, αφού φαινόταν να έχει λάβει την έγκριση των ΗΠΑ να ασκήσει προσωρινά την αστυνομική εξουσία στον κατεστραμμένο θύλακα.

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα. Το έχουν εκφράσει ανοιχτά και τους έχουμε δώσει την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το CNN.

Συγκρούσεις με τοπικές φατρίες και ένοπλες ομάδες

Πιο αναλυτικά όσο πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετώπιζε αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις για τον έλεγχό της στη Γάζα από μακροχρόνιους αντιπάλους, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν με ισχυρές τοπικές φατρίες. Οι φατρίες Αμπού Σαμπάμπ, Ντουγκμούς και Αλ-Ματζάιντα πρωτοστατούν σε αυτές στις αντιπαραθέσεις.

Η φατρία Ντουγκμούς, μια από τις πιο εξέχουσες φατρίες της Γάζας, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσης με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί με μαχητές της οργάνωσης αρκετές φορές στο παρελθόν.

Μετά το βίντεο με τις δημόσιες εκτελέσεις το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οι εν λόγω οργανώσεις εμποδίζουν την αποκατάσταση της τάξης, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπιστεί αυστηρά. Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για το ποιος ήταν υπεύθυνος για την πυροδότηση των συγκρούσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η φατρία Ντογκμούς ανέφερε ότι «είμαστε σοκαρισμένοι από μια οδυνηρή εσωτερική εκστρατεία που στοχοποιεί τους αθώους γιους μας, η οποία περιλαμβάνει δολοφονίες, εκφοβισμό, βασανιστήρια και εμπρησμό σπιτιών με τους ενοίκους τους μέσα, χωρίς καμία δικαιολογία και με ψευδή προσχήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα που διαπράττεται εναντίον μιας οικογένειας γνωστής για την ακλόνητη στάση, την αποφασιστικότητά της και την απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας και προδοσίας», πρόσθεσε η οικογένεια.

Οι επικριτές της Χαμάς, δήλωσαν επίσης ότι οι εκτελέσεις είναι μια προσπάθεια να επιβληθεί η εξουσία της ομάδας στη Λωρίδα της Γάζας ενόψει της πιθανής ανάπτυξης μιας αραβικής ή διεθνούς δύναμης.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ, το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει ότι εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στο 53% του θύλακα, το σχέδιο προβλέπει σε μεταγενέστερη φάση ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί.