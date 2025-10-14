Βίντεο σοκ στη Γάζα: Η Χαμάς εκτελεί «συνεργάτες» του Ισραήλ - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Γάζα και φέρεται να δείχνει τη Χαμάς να εκτελεί στη μέση του δρόμου Παλαιστίνιους που κατηγορούνται ως «συνεργάτες» του Ισραήλ.

Οι σκληρές αυτές εικόνες έχουν προκαλέσει φόβους ότι η συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη με πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο.

Στο βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται άνδρες γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ένοπλοι - ορισμένοι φορούν κορδέλες στο κεφάλι που παραπέμπουν στη Χαμάς – με καλυμμένα πρόσωπα να στέκονται από πίσω τους.

Λίγο αργότερα, ακούγονται πυροβολισμοί και οι επτά κρατούμενοι πέφτουν στο έδαφος, ενώ ο όχλος που παρακολουθεί ξεσπά σε ζητωκραυγές φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε μαζί με τη λεζάντα: «Η Χαμάς εκμεταλλεύεται την εκεχειρία με το Ισραήλ και εξοντώνει εσωτερικούς αντιπάλους – πιστεύει κανείς σε αυτή την ειρήνη;».

Σύμφωνα με αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο, η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Γάζα και οι άνδρες χαρακτηρίστηκαν ως «συνεργάτες». Αν και η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, πηγές αναφέρουν στην Daily Mail ότι οι δράστες είναι μέλη της Χαμάς.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει οργή στο Ισραήλ, καθώς οικογένειες των θυμάτων κατηγορούν τη Χαμάς για αθέτηση υποσχέσεων. Αναλυτές προειδοποιούν ότι το βίντεο, εφόσον αποδειχθεί αυθεντικό, ενδέχεται να δείχνει μια προσπάθεια της οργάνωσης να επιβάλει εκ νέου τον έλεγχό της στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του φόβου και της βίας.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες