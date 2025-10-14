Ισραήλ: Δεν θα ανοίξουμε το πέρασμα της Ράφα γιατί η Χαμάς παραβιάζει την εκεχειρία

Το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου την Τετάρτη 15/10, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ισραηλινό μέσο Times of Israel, η απόφαση αυτή μεταφράζεται ως επιβολή κυρώσεων στην παλαιστινιακή οργάνωση για την αδυναμία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στον θύλακα.

Το Ισραήλ θα μειώσει επίσης το ποσό της βοήθειας που εισρέει στη Γάζα στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των ομήρων.

«Ψάχνουν στα συντρίμμια για τις σορούς»

Τη Δευτέρα 13/10, η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων σε επιστολή προς τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τον κάλεσε να παρέμβει, αφού η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς.



Οι οικογένειες ευχαρίστησαν τον Γουίτκοφ για το έργο του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αλλά προσθέτουν «Αυτό που φοβόμασταν συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Σημειώνεται δε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις από την Αίγυπτο ξεκαθάρισε ότι γίνονται τιτάνιες προσπάθειες να βρεθούν οι σοροί και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

«Πηγαίνουν και ψάχνουν για πτώματα. Είναι μια αρκετά φρικτή δουλειά. Ξέρουν πού είναι και γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Υποθέτω ότι πέντε ή έξι έχουν ήδη βρεθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα.