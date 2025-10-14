Τραμπ για Γάζα: Η «δεύτερη φάση» τώρα ξεκινάει - Εάν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα το κάνουμε εμείς

Την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 14/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς. «Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Νωρίτερα, σε μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ έκλεισε αιφνιδιαστικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από το πέρασμα της Ράφα απαιτώντας από τη Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή και να ακολουθήσει το γράμμα της εκεχειρίας ως προς τις σορούς των ομήρων.

Επιστρέφουν άλλες 4 σοροί

Άλλες 4 σοροί Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφερθεί από τη Χαμάς στη Γάζα θα παραδοθούν το βράδυ της Τρίτης 14/10.

Η ανακοίνωση έγινε από την παλαιστινιακή οργάνωση στους μεσολαβητές σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται αξιωματούχο που συμμετέχει στην επιχείρηση. Όπως αναφέρει, η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22:00 (τοπική ώρα).

«Ψάχνουν στα συντρίμμια για τις σορούς»

Τη Δευτέρα 13/10, η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων σε επιστολή προς τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τον κάλεσε να παρέμβει, αφού η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς.

Οι οικογένειες ευχαρίστησαν τον Γουίτκοφ για το έργο του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αλλά προσθέτουν «Αυτό που φοβόμασταν συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Σημειώνεται δε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις από την Αίγυπτο ξεκαθάρισε ότι γίνονται τιτάνιες προσπάθειες να βρεθούν οι σοροί και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

«Πηγαίνουν και ψάχνουν για πτώματα. Είναι μια αρκετά φρικτή δουλειά. Ξέρουν πού είναι και γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Υποθέτω ότι πέντε ή έξι έχουν ήδη βρεθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα.