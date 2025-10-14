Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει άλλες τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων

Άλλες 4 σοροί Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφερθεί από τη Χαμάς στη Γάζα θα παραδοθούν το βράδυ της Τρίτης 14/10.

Η ανακοίνωση έγινε από την παλαιστινιακή οργάνωση στους μεσολαβητές σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται αξιωματούχο που συμμετέχει στην επιχείρηση. Όπως αναφέρει, η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22:00 (τοπική ώρα).

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ διαμήνυσε ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

«Ψάχνουν στα συντρίμμια για τις σορούς»

Τη Δευτέρα 13/10, η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων σε επιστολή προς τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τον κάλεσε να παρέμβει, αφού η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς.



Οι οικογένειες ευχαρίστησαν τον Γουίτκοφ για το έργο του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αλλά προσθέτουν «Αυτό που φοβόμασταν συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Σημειώνεται δε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις από την Αίγυπτο ξεκαθάρισε ότι γίνονται τιτάνιες προσπάθειες να βρεθούν οι σοροί και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

«Πηγαίνουν και ψάχνουν για πτώματα. Είναι μια αρκετά φρικτή δουλειά. Ξέρουν πού είναι και γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Υποθέτω ότι πέντε ή έξι έχουν ήδη βρεθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα