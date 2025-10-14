Γάζα: Στον Ερυθρό Σταυρό παρέδωσε τις σορούς των άλλων τεσσάρων ομήρων η Χαμάς

Παραδόθηκαν λίγο μετά τις 22:30 της Τρίτης 14/10 από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό οι σοροί επιπλέον τεσσάρων ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η διεθνής οργάνωση παρέλαβε τα φέρετρα τα οποία αναμένεται να παραδώσει στον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται εντός της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Τους θέλω πίσω»

Πάντως, το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε στην παλαιστινιακή οργάνωση ότι θέλει να επιστραφούν όλες οι σοροί εντός των επόμενων ημερών.

«Μας είπαν ότι είχαν 26, 24 νεκρούς ομήρους... και φαίνεται ότι δεν τους έχουν, επειδή μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό», λέει ο Τραμπ. «Τους θέλω πίσω», επαναλαμβάνει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

«Ψάχνουν στα συντρίμμια για τις σορούς»

Τη Δευτέρα 13/10, η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων σε επιστολή προς τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τον κάλεσε να παρέμβει, αφού η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς.

Οι οικογένειες ευχαρίστησαν τον Γουίτκοφ για το έργο του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αλλά προσθέτουν «Αυτό που φοβόμασταν συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Σημειώνεται δε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις από την Αίγυπτο ξεκαθάρισε ότι γίνονται τιτάνιες προσπάθειες να βρεθούν οι σοροί και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

«Πηγαίνουν και ψάχνουν για πτώματα. Είναι μια αρκετά φρικτή δουλειά. Ξέρουν πού είναι και γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Υποθέτω ότι πέντε ή έξι έχουν ήδη βρεθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα.