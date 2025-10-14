Ταυτοποιήθηκαν οι 4 πρώτες σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς - Οργή στο Ισραήλ για την καθυστέρηση

Ταυτοποιήθηκαν από τους ιατροδικαστές οι σοροί των τεσσάρων ομήρων που η Χαμάς επέστρεψε στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου και ενημερώθηκαν οι οικογένειές τους, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Ανακοινώθηκε ότι πρόκειται για τις σορούς του 26χρονου Γκάι Ιλούζ, του 23χρονου Νεπαλέζου Μπίπιν Τζόσι και δύο άλλων ομήρων, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν αργότερα. Η Χαμάς είχε κάνει γνωστό, επίσης, ότι επέστρεψε τις σορούς του Γιόσι Σαράμπι και του αξιωματικού των IDF, λοχαγού Ντάνιελ Περέζ.

🟡 IDF representatives informed the families of Guy Iluz, Bipin Joshi, and two additional deceased hostages, whose names have not yet been cleared for publication by their families, that their loved ones have been brought back for burial.



Σύμφωνα με τους IDF, που επικαλούνται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιλούζ τραυματίστηκε και απήχθη ζωντανός από τρομοκράτες της Χαμάς κοντά στην περιοχή Τελ Γκάμα στα σύνορα της Γάζας, αφού έφευγε από το μουσικό φεστιβάλ της Nova κοντά στη στρατιωτική βάση Ρέιμ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Πέθανε από τα τραύματά του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα, αφού δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη.



Ο Τζόσι, φοιτητής γεωπονίας από το Νεπάλ, του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως από το Ισραήλ μέχρι τώρα, απήχθη από ένα καταφύγιο για βόμβες στο κιμπούτς Αλουμίν. Οι IDF εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, τους πρώτους μήνες του πολέμου.



Τα τελικά συμπεράσματα θα καθοριστούν μόλις το ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir ολοκληρώσει τις εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους, προσθέτουν οι IDF.

Καταγγέλλουν παραβίαση της συμφωνίας

Ο στρατός επαναλαμβάνει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών». Η Χαμάς από την πλευρά της, δήλωσε ότι οι τοποθεσίες ταφής των άλλων 24 είναι άγνωστες και θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν.



Έτσι, οι οικογένειες των 24 Ισραηλινών ομήρων εξακολουθούν να περιμένουν την παράδοση των σορών τους. Ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην έχει καταστεί εφικτό να εντοπιστούν για να παραδοθούν, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές.

Όπως γράφει το BBC, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που δημοσιεύθηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν το πού βρίσκονται όλα τα λείψανα εντός του χρονικού πλαισίου που έχει δοθεί.



Σύμφωνα επίσης με το βρετανικό μέσο, το Φόρουμ Ισραηλινών Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι η «παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρή αντίδραση».



Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ, δήλωσε ότι η παράδοση μόνο τεσσάρων σορών θα αποτελούσε «αποτυχία» της Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.



«Η ατμόσφαιρα χθες ήταν σίγουρα μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαράς, εορτασμού… αλλά κάτω από όλα αυτά υπήρχε κάποια θλίψη», λέει ο ανταποκριτής Άλεξ Ρόσι του Sky News ο οποίος μιλάει με τις οικογένειες των ομήρων. «Για τις οικογένειες που περιμένουν αυτή τη στιγμή τα λείψανα των αγαπημένων τους, [είναι] μια εξαιρετικά θλιβερή και δύσκολη στιγμή.» «Συνεχίζουν να περιμένουν και να ελπίζουν ότι θα παραλάβουν τα λείψανα των αγαπημένων τους προσώπων πολύ σύντομα, ώστε να μπορέσουν να τα θάψουν και να έχουν μια σωστή κηδεία».