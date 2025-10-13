Καταγγελία Φόρουμ για τους ομήρους: Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία επιστρέφοντας μόνο 4 σορούς

Με ανακοίνωση της Χαμάς, έγινε γνωστό από την κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, πως θα παραδοθούν μόνο τέσσερις σοροί ομήρων.

Όπως κατήγγειλε η Ισραηλινή οργάνωση, αυτό πρόκειται για «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ποιοι είναι οι εν ζωή όμηροι που απελευθερώθηκαν

Πάντως, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 13/10, η Χαμάς απελευθέρωση 20 εν ζωή όμηρους που βρίσκονταν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τα ονόματα των 13 κρατουμένων που απελευθερώθηκαν τελευταίοι είναι τα εξής:

Elkana Bohbot, 36

Rom Braslavski, 21

Nimrod Cohen, 20

Ariel Cunio, 28

David Cunio, 35

Evyatar David, 24

Maxim Herkin, 37

Eitan Horn, 38

Segev Kalfon, 27

Bar Kupershtein, 23

Yosef Haim Ohana, 25

Avinatan Or, 32

Matan Zangauker, 25

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι απελευθερώθηκαν οι εξής:

Matan Angrist

Gali και Ziv Berman

Alon Ahel

Eitan Mor

Guy Gilboa-Dalal

Omri Miran

Οι βιντεοκλήσεις πριν απελευθερωθούν

Ισραηλινοί όμηροι, λίγα λεπτά πριν αφεθούν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας όπου κρατούνταν,είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα για πρώτη φορά από την ημέρα που αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δεσμοφύλακές τους έδωσαν στους ομήρους τα κινητά τους για μια βιντεοκλήση με τις οικογένειές τους.

Σε ένα από τα βίντεο, η Εινάβ Ζανγκάουερ, μητέρα του Ματάν Ζανγκάουερ, διακρίνεται να συνομιλεί με τον γιο της. «Έρχεσαι σπίτι, όλοι έρχεστε σπίτι», του είπε με δάκρυα στα μάτια. «Τέλειωσε ο πόλεμος».