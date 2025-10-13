Τηλεφώνημα Ισραηλινού πρέσβη σε Σακελλαροπούλου για όμηρο της Χαμάς - Είχε συναντήσει συγγενείς του

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τηλεφώνημα τη Δευτέρα (13/10) από τον Νόαμ Κατς, τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, ο οποίος την ενημέρωσε για την απελευθέρωση του Εβγιατάρ Νταβίντ (Evyatar David), του τελευταίου ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.



Υπενθυμίζεται πως στις 6 Νοεμβρίου 2023, η κυρία Σακελλαροπούλου είχε συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο συγγενείς του Εβγιατάρ Νταβίντ, μαζί με μέλη οικογενειών και άλλων Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και τους είχε εκφράσει την αλληλεγγύη της, τόσο τη δική της όσο και του ελληνικού λαού, για τις δύσκολες στιγμές που διέρχονταν.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί τότε, είχε υπογραμμίσει ακόμη ότι η απαγωγή αμάχων συνιστά ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα πολέμου, οι δράστες του οποίου οφείλουν να λογοδοτήσουν.

Ακόμη είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε διεθνή προσπάθεια για την άμεση απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων, καθώς και για την αποκατάσταση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας και θρησκείας.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνομιλεί με μέλη οικογενειών ισραηλινών ομήρων της Χαμάς (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Τα μέλη των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων είχαν ευχαριστήσει την τέως ΠτΔ για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα όφειλε να ασκήσει τη μέγιστη διεθνή πίεση στη Χαμάς, με στόχο την ταχεία και ασφαλή επιστροφή των ομήρων στις οικογένειές τους.

Κάτι που συνέβη σήμερα, σε μια ιστορική στιγμή για τη Μέση Ανατολή, όταν οι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς, βάσει της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία ορίζει επίσης την απελευθέρωση σε αντάλλαγμα εκατοντάδων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές.