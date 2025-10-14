Τον έβαλαν να σκάψει τον τάφο του: Η ιστορία του 25χρονου ομήρου της Χαμάς που χαμογέλασε ξανά

Η συγκινητική επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων που παρέμειναν για δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, φέρνει στην επιφάνεια τις προσωπικές τους ιστορίες, τις «μάχες» που έδωσαν και την δύναμη που επέδειξαν, προκειμένου να αντέξουν στην παρατεταμένη αιχμαλωσία.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες είναι σίγουρα αυτά του Evyatar David, ο οποίος εξαναγκάστηκε από την Χαμάς να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο, όπως αποτυπώθηκε σε ένα τρομακτικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο 25χρονος, ο οποίος έσμιξε ξανά με τους γονείς του τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και φωτογραφήθηκε γεμάτος χαρά και χαμόγελα, έπεσε θύμα απαγωγής από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όταν και μεταφέρθηκε με τη βία στη Γάζα όπου παρέμεινε κρατούμενος.

Παγκόσμια κατακραυγή και διαδηλώσεις

Το σοκαριστικό βίντεο που έδειχνε τον David σκελετωμένο από την πείνα, να βρίσκεται σε μια σήραγγα με ένα φτυάρι, κυκλοφόρησε από τη Χαμάς την 1η Αυγούστου.

Μιλώντας στο βίντεο, ο ίδιος ο 25χρονος όμηρος έλεγε ότι είχε να φάει εδώ και μέρες, ενώ έδειχνε ότι αυτός ο χώρος ήταν ο τάφος που είχε εξαναγκαστεί να σκάψει μόνος του. «Αυτός είναι ο τάφος που νομίζω ότι θα με θάψουν», είπε. «Ο χρόνος τελειώνει».

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s — Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025

Το βίντεο έκανε το γύρο του κόσμου, προκαλώντας διεθνές κύμα κατακραυγής, ενώ καταδικάστηκε από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την New York Post, το βίντεο αυτό υπήρξε η θρυαλλίδα που «έβγαλε» χιλιάδες Ισραηλινούς στους δρόμους της χώρας τους επί μία εβδομάδα, με κεντρικό αίτημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή των ομήρων.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Φωτό: IMAGO / SOPA Images

Τα βασανιστήρια που πέρασε ο Evyatar David ανήκουν πλέον στο παρελθόν καθώς συνάντησε ξανά τους αγαπημένους του, αγκαλιάστηκε με άλλους ομήρους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπέιλινσον στο κεντρικό Ισραήλ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο στην Κνεσέτ για το «τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου» στη Μέση Ανατολή.

Η μεγάλη επιστροφή

Στο στρατόπεδο Ρεΐμ, στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, εκτυλίχθηκαν χθες σκηνές απίστευτης συγκίνησης με συγγενείς, φίλους και συντρόφους να αγκαλιάζουν ξανά τους αγαπημένους τους, μετά από δύο χρόνια αγωνίας για τη ζωή τους.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη κατέφταναν λεωφορεία γεμάτα με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, που επίσης απελευθερώνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης, ενώ αναμένεται και η επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων –διαδικασία που πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες καθώς πολλές σοροί εκτιμάται ότι βρίσκονται σε διάφορα σημεία κάτω από τα ερείπια της Γάζας.