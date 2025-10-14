Συγκλονιστική στιγμή: Πατέρας σηκώνεται από το αναπηρικό αμαξίδιο για να υποδεχθεί τον όμηρο γιο του

Μετά από 738 μέρες, οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και επέζησαν, επέστρεψαν τη Δευτέρα (13/10) στο Ισραήλ και επανενώθηκαν με τους δικούς τους ανθρώπους, μέσα σε πανηγυρικό και συναισθηματικά έντονα φορτισμένο κλίμα.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες των ομήρων από την επανένωση με τις οικογένειες τους συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια τέτοια σκηνή είναι και του Μπαρ Κούπερσταϊν που από την πρώτη στιγμή που απήχθη σκεφτόταν πότε θα ξανασμίξει με τους δικούς του. Ωστόσο αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί είναι ότι μετά την απελευθέρωσή του θα έβλεπε τον πατέρα του, Ταλ, να σηκώνεται από το αναπηρικό του καροτσάκι για να τον υποδεχτεί.

Ο Μπαρ, νοσηλευτής του στρατού, απήχθη από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, αφού είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί.

Από την ηλικία των 17 ετών, βοηθούσε στη φροντίδα του σπιτιού της οικογένειας, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο πατέρας του κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, γεγονός που τον άφησε παράλυτο και ανίκανο να μιλήσει ή να κινηθεί αναφέρει το δημοσίευμα της Νew York Post.

Όσο ο γιος του βρισκόταν σε αιχμαλωσία, ο Ταλ έμαθε ξανά να μιλά και να στέκεται, δεσμευόμενος να αγωνιστεί για την απελευθέρωσή του. Στο συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε ο Ταλ φαίνεται να σηκώνεται και να αγκαλιάζει τον γιο του, ο οποίος είναι τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία. Ο πατέρας ξεσπάει σε κλάματα. Δίπλα τους βρίσκονται η μητέρα του Μπαρ, η γιαγιά και ο αδελφός του, όλοι δακρυσμένοι από χαρά.

«Ξέραμε ότι και ο Μπαρ ήταν γεμάτος πίστη, κουράγιο και δύναμη. Δόξα τω Θεώ, επέζησε των φρικαλεοτήτων. Τώρα ήρθε η ώρα να γιατρευτούμε, αυτός και εμείς», ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια.

Η οικογένεια δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της «προς τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον λαό του Ισραήλ».

Δείτε το βίντεο: