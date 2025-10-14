Πυρ ομαδόν κατά της Κριστιάν Αμανπούρ για τους ομήρους της Χαμάς - «Άστοχο λάθος»

«Οι Ισραηλινοί όμηροι έτυχαν καλύτερης μεταχείρισης από τους κατοίκους της Γάζας». Σάλο προκάλεσε η δήλωση της διάσημης παρουσιάστριας του CNN, Christiane Amanpour, η οποία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε τη δήλωσή της «άστοχο και τραγικό λάθος» κατά τη διάρκεια της εκπομπής της τη Δευτέρα.

«Από τότε που μίλησα με πολλούς πρώην ομήρους και τις οικογένειές τους, έχω τρομοκρατηθεί, όπως όλοι, από αυτά που τους έχει κάνει η Χαμάς σε διάστημα δύο ολόκληρων ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου έχουν πει... τις ιστορίες τους για το πώς μετά βίας μπορούσαν να αναπνεύσουν στις σήραγγες, ότι δεν τους επέτρεπαν να κλάψουν, ότι λιμοκτονούσαν και ότι τους ανάγκαζαν να σκάψουν τους τάφους τους. Και φυσικά, σήμερα, μερικοί από αυτούς επιστρέφουν μέσα σε σακούλες με πτώματα».

Το σχόλιο, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της κάλυψης του CNN για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και προκάλεσε αμέσως οργή στους τηλεθεατές και τους Ισραηλινούς σχολιαστές, οι οποίοι την κατηγόρησαν ότι υποβαθμίζει τα βασανιστήρια των θυμάτων.

Η Αμανπούρ είπε ότι προσπαθούσε να τονίσει το ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου στη Γάζα, αλλά παραδέχτηκε ότι η διατύπωσή της ήταν «άστοχη».

«Θα χρειαστεί πολύς καιρός για να ανακάμψουν οι όμηροι, ψυχικά και σωματικά», είπε. «Αλλά μετανιώνω που είπα πως μπορεί να είχαν τύχει καλύτερης μεταχείρισης από πολλούς κατοίκους της Γάζας».

Υπενθυμίζεται ότι με τη συμφωνία εκεχειρίας που υπεγράφη τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 εναπομείναντες όμηρους που κρατούσε στη Γάζα. Παράλληλα, θα επιστρέψει σταδιακά τις σορούς 24 Ισραηλινών που βρίσκονταν από τις 7 Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα. Ήδη 4 έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ ενώ για τις υπόλοιπες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εντοπισμού τους κάτω από τα χαλάσματα.