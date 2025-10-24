Η Κριστιάν Αμανπούρ αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με μια «αρκετά σπάνια» μορφή καρκίνου ωοθηκών

Με μια «αρκετά σπάνια» μορφή καρκίνου των ωοθηκών διαγνώστηκε η παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη της διάγνωση και προέτρεψε τις γυναίκες να προσέχουν τα προειδοποιητικά σημάδια.

Όπως γράφει η New York Post, η βετεράνος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τους γιατρούς, η προοπτική παραμένει θετική.



«Το έχω ξανά, αλλά αντιμετωπίζεται πολύ καλά και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να καταλάβουν όλοι για ορισμένους τύπους καρκίνου», δήλωσε στην εκπομπή «Changing the Ovarian Cancer Story». Είπε στους ακροατές ότι ο καρκίνος της έχει πλέον ταξινομηθεί ως «στάδιο 1/2», που σημαίνει ότι βρίσκεται στην αρχική του φάση, αλλά έχει «επιδεινωθεί ελαφρώς στην πύελό μου».

«Η Angela μου είπε τι ήταν και ότι ήμουν πιθανώς τυχερή, επειδή υπήρχαν συμπτώματα πόνου», είπε αναφερόμενη στη γυναικολόγο - ογκολόγο της, Δρ Άντζελα Τζορτζ.



«Συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα, οπότε πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό νιώθω ότι ήμουν τυχερή», τόνισε.



«Να ακούτε το σώμα σας»

Ο καρκίνος των ωοθηκών της Αμανπούρ επανήλθε νωρίτερα φέτος – η τρίτη φορά σε τέσσερα χρόνια – και η ογκολόγος της την υποβάλλει σε διετή θεραπεία ανοσοθεραπείας, η οποία έχει βοηθήσει να τεθεί υπό έλεγχο. Η Τζορτζ επιβεβαίωσε ότι ο καρκίνος βρίσκεται επί του παρόντος σε ύφεση χάρη στο πρόγραμμα ανοσοθεραπείας που ακολουθεί.



Η δημοσιογράφος έχει καταφέρει να συνδυάσει τη θεραπεία με το απαιτητικό πρόγραμμά της τόσο στο CNN όσο και στο podcast της, The Ex Files with Jamie Rubin, χωρίς σχεδόν καμία διακοπή.

Η ίδια ενθάρρυνε άλλες γυναίκες να προβαίνουν σε προληπτικές εξετάσεις και να αναζητούν ιατρική βοήθεια αν αισθανθούν ότι κάτι δεν πάει καλά.



«Θέλω να πω να ακούτε το σώμα σας, γιατί ένας από τους λόγους που έλαβα τόσο γρήγορα φροντίδα ήταν επειδή άκουσα το σώμα μου και πήγα κατευθείαν στους γιατρούς», είπε. Πρόσθεσε, δε, ότι επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την ασθένειά της για να βοηθήσει άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Η Αμανπούρ αποκάλυψε την αρχική της διάγνωση το 2021. «Αποφάσισα όταν επέστρεψα μπροστά από την κάμερα μετά από τέσσερις εβδομάδες - κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκα σε επέμβαση πριν ξεκινήσω τη χημειοθεραπεία - αποφάσισα να πω κάτι γιατί ήθελα πραγματικά να προσφέρω όχι μόνο σε όσους με βλέπουν, αλλά και σε όσους μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση», δήλωσε.

Τότε, η αναφορά σχετικά με την υγεία της προκάλεσε μηνύματα υποστήριξης από συναδέλφους και πολίτες ανά τον κόσμο.



Η τελευταία της ανακοίνωση έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο τόσο για το CNN όσο και για τη μητρική του εταιρεία, Warner Bros. Discovery.