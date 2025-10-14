Η Χαμάς σφίγγει τον κλοιό στη Γάζα – Εκτελέσεις αντιφροντούντων υπονομεύουν το σχέδιο Τραμπ

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εύθραυστη συμφωνίας ειρήνης στην Γάζα, λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της στην Αίγυπτο. Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και παρουσιάζουν δημόσιες εκτελέσεις αντιφρονούντων από μαχητές της Χαμάς έχουν προκαλέσει συναγερμό σε Παλαιστινιακή Αρχή, Ισραήλ, Αίγυπτο και ΗΠΑ.

Παρά την σχετική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Χαμάς, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, ώστε η Χαμάς να έχει αστυνομικά καθήκοντα εντός της Γάζας για την διαφύλαξη της τάξης, οι εκτελέσεις σε κοινή θέα δείχνουν ότι η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. Μάλιστα, αναλυτές δεν αποκλείουν η ύπαρξη όπλων στα χέρια μελών της Χαμάς εντός της Γάζας να υπονομεύουν την συμφωνία και την «κόκκινη γραμμή» του Ισραήλ ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει βάσει του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έως ότου αφοπλιστούν οι μαχητές της Χαμάς.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες

Η Χαμάς δεν έφυγε ποτέ

Σε μια ωμή επιβεβαίωση της επιστροφής της οργάνωσης, μαχητές εκτέλεσαν άνδρες που κατηγορούσαν για συνεργασία με τις ισραηλινές δυνάμεις. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, μαχητές της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες σε κύκλο πολιτών στην πόλη της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν εξ επαφής. Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του βίντεο.

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι μαχητές ήταν ολοένα και πιο εμφανείς την Τρίτη, αναπτύσσοντας δυνάμεις κατά μήκος των οδικών αρτηριών που είναι απαραίτητες για την παράδοση ανρθωπιστικής βοήθειας. Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και αντιπάλων τους τις τελευταίες ημέρες.

Αν και τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από τις αστικές περιοχές της Γάζας στο πλαίσιο της εκεχειρίας που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, πυρά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σκότωσαν πέντε άτομα που πήγαν να ελέγξουν τα σπίτια τους σε ένα προάστιο ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ αεροπορική επιδρομή σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον ατόμων που διέσχισαν τις γραμμές της εκεχειρίας και πλησίασαν τις δυνάμεις του, αγνοώντας τις εκκλήσεις να επιστρέψουν.

Ο Τραμπ διακηρύσσει ειρήνη, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η ανάληψη εκ νέου της εξουσίας από τη Χαμάς στη Γάζα και τα συνεχιζόμενα περιστατικά βίας υπογραμμίζουν τα τρομακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες για τη μετάβαση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ σε μια μακροπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης.

Ενώ ο Τραμπ διακήρυξε τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο του Ισραήλ την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», ορισμένα από τα δυσκολότερα σημεία του σχεδίου του δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που τορπίλισαν προηγούμενες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν εγκατεστημένες σε μεγάλο μέρος της Γάζας μετά τη μερική τους αποχώρηση εντός του μικρού, πυκνοκατοικημένου θύλακα. Οι υποσχέσεις για αύξηση των παραδόσεων βοήθειας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί για έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν λιμό.

Μια σύνοδος κορυφής, στην οποία συµµετείχε και ο Τραµπ, στην Αίγυπτο τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας διεθνούς στρατιωτικής δύναμης για τη Γάζα ή ενός νέου διοικητικού οργάνου. Στη Γάζα παραμένουν οι σοροί τουλάχιστον 23 νεκρών ομήρων.

Η Χαμάς επιδιώκει την επιβολή ελέγχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σταθερά υποστηρίξει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει μέχρι η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να πάψει να ελέγχει τη Γάζα, ένα αίτημα που οι μαχητές έχουν απορρίψει, τορπιλίζοντας όλες τις προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Όταν οι μαχητές της Χαμάς εμφανίστηκαν στους δρόμους κατά την τελευταία εκεχειρία τον Ιανουάριο-Μάρτιο, το Ισραήλ εγκατέλειψε την ανακωχή και ακύρωσε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως ο Τραμπ, έχοντας ανακοινώσει ότι ο πόλεμος έχει πλέον τελειώσει, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς εξακολουθεί να έχει προσωρινή «πράσινη κάρτα» για τη διατήρηση της τάξης.

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα, και ήταν ανοιχτοί σε αυτό, και τους δώσαμε έγκριση για μια χρονική περίοδο», δήλωσε.

Πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη ότι η οργάνωση δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και θα στοχεύσει συνεργάτες, ένοπλους λεηλάτες και διακινητές ναρκωτικών.

Η οργάνωση, αν και έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από δύο χρόνια καταστροφικών ισραηλινών βομβαρδισμών και χερσαίων εισβολών, ανακτά σταδιακά τη θέση της, με τους εναπομείναντες μαχητές να επιστρέφουν στους δρόμους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία το Σαββατοκύριακο.

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007, ανέπτυξε επίσης εκατοντάδες εργαζόμενους για να ξεκινήσουν τον καθαρισμό των ερειπίων από βασικές οδικές αρτηρίες, απαραίτητες για την πρόσβαση σε κατεστραμμένες κατοικίες και για την επιδιόρθωση σπασμένων αγωγών ύδρευσης.

Ο καθαρισμός των δρόμων και η παροχή ασφάλειας θα είναι επίσης απαραίτητα για την αύξηση της παράδοσης βοήθειας. Η Χαμάς αναφέρει ότι εκατοντάδες αστυνομικοί σκοτώθηκαν από το Ισραήλ ενώ προστάτευαν τις οδούς βοήθειας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευε μαχητές της Χαμάς.