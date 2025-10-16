Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: Εάν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο στη Γάζα θα τους σκοτώσουμε

Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στην παλαιστινιακή οργάνωση και τις φατρίες.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εν ψυχρώ εκτελέσεις πολιτών από την παλαιστινιακή οργάνωση με πρόφαση ότι ήταν πληροφοριοδότες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να επέμβουν.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τρομακτικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Πάντως, κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι μαχητές ήταν ολοένα και πιο εμφανείς την Τρίτη, αναπτύσσοντας δυνάμεις κατά μήκος των οδικών αρτηριών που είναι απαραίτητες για την παράδοση ανρθωπιστικής βοήθειας. Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και αντιπάλων τους τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η ανάληψη εκ νέου της εξουσίας από τη Χαμάς στη Γάζα και τα συνεχιζόμενα περιστατικά βίας υπογραμμίζουν τα τρομακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες για τη μετάβαση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ σε μια μακροπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης.